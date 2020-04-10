大立光弱勢 台股小漲顯疲態

（中央社記者江明晏台北10日電）美股收紅，台股因股王大立光第2季展望添憂，早盤雖一度漲近50點，隨後拉回震盪，終場收在10157.61點，上漲38.18點，分析師認為，台股整理格局，上方10360點有壓，支撐在萬點附近。

美國聯準會（Fed）公布救市措施詳情，抵銷武漢肺炎疫情下失業人數暴增的數據利空，激勵美股收紅，道瓊指數上漲285點，週線漲幅逾12%，標普500指數寫下46年來最佳單週表現。

但台股今天受到大立光第2季展望添憂，拖累電子股走勢，早盤一度上漲近50點，高點來到10165點附近，但隨後拉低壓回，在平盤附近震盪。

台股加權股價指數今天終場上漲38.18點，收在10157.61點，漲幅0.38%，成交值1212.68億元。

觀察權值股表現，股王大立光第1季繳出亮眼財報，但對第2季展望示警，預期稼動率將下滑，衝擊投資人信心，一度下跌逾3.4%，終場收在3685元，下跌3.03%。晶圓代工廠台積電跌逾1%，收279.5元，鴻海下跌0.14%，收73.9元；聯發科下跌逾0.4%，收350元。被動元件大廠國巨上漲逾2%，收343元。

閎暉旗下深圳廠將關廠，估提列損失影響第1季EPS約6.05元，但市場以「短空長多」解讀，看好除去長年虧損包袱，朝穩健獲利小而美發展，股價收漲停22.1元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，大立光對第2季展望保守，引發市場對電子股的疑慮，加上3月13日10360點附近的缺口反壓重，台股呈現回檔整理走勢，短期觀察是否有效走穩。

展望後續，他表示，下週持續觀察台股是否能走出突破壓力的格局，留意電子股第2季的展望，以及疫情利空的反覆干擾，認為股市指數區間應在上方壓力區10360點至萬點之間，若有利空也不排除回測萬點。（編輯：趙蔚蘭）1090410