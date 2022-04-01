投資人評估烏克蘭戰事和美國升息 亞股走勢分歧

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（中央社香港1日綜合外電報導）全球股市剛經歷2019冠狀病毒疾病爆發初期以來的最糟糕一季，今天亞洲股市收盤漲跌互見，目前投資人正評估烏克蘭戰事以及美國聯準會藉升息對抗通膨飆升的影響。

投資人在今年前3個月面臨嚴峻考驗，全球市場首先因為央行緊縮政策和限縮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期的金融支撐措施而陷入動盪，然後又碰上俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭。

若干國家的通膨率原已飆升至數十年來高點，如今又因俄國入侵烏克蘭而雪上加霜。戰爭使俄國的重要原油供應被削減，推升油價飆漲至6年來高點，每桶已站上100美元。

在央行和政府寬鬆政策的助長下，全球股市出現長達近兩年漲勢，目前投資人紛紛獲利了結套現。儘管各國股市在最近幾週仍有拉高，但大部分指數都在第一季結束時收黑。

由於烏克蘭戰事尚無終止跡象，美國聯邦準備理事會（Fed）的大幅升息也才剛開始，投資人難以確定未來3個月的景況。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）指出，2022年第二季「一開始會如同第一季結束時一樣混亂，市場將受到來自四面八方的大量因素衝擊」。

東京、雪梨、首爾、台北、馬尼拉和威靈頓股市今天皆收黑，香港股市因拉尾盤收高，上海、孟買、新加坡、雅加達和曼谷股市也都收漲。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110401