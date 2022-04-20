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股匯不同調 新台幣連4貶收29.249元

2022/4/20 18:25
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（中央社記者蘇思云台北20日電）外資仍有匯出需求，新台幣今天走弱，新台幣兌美元今天收盤收29.249元，貶1.9分，是近期連4貶，續創近19個月波段新低，台北及元太外匯市場總成交金額為14.395億美元。

美股超級財報週淡化美國公債殖利率再度飆升的利空，台股今天盤中雖一度紅翻黑，最後大漲155.48點，收在17148.88點。外資及陸資、投信買超，自營商賣超，三大法人合計買超44.63億元。

外匯交易員表示，外資仍有匯出需求，加上進口商進場買匯，帶動新台幣全天走軟；新台幣兌美元今天開盤價為29.24元，最高29.24元、最低29.31元，最後收29.249元，貶值1.9分，續創2020年9月下旬以來的波段新低。

外匯交易員表示，外界關注美國聯準會（Fed）接下來的升息幅度，勢必影響全球的資金移動，新台幣短期可能偏弱整理，後續仍要持續關注美元走勢以及外資動向。

根據央行統計，亞洲貨幣兌美元今天多數走貶，除了韓元升值0.06%外，新台幣貶0.06%、新加坡幣貶0.14%、日圓貶0.47%、人民幣重貶0.59%。（編輯：楊凱翔）1110420

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