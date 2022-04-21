美元指數回落 新台幣終結連4貶收29.209元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）美元指數回落，帶動亞洲貨幣今天多數走升。新台幣兌美元今天收盤收29.209元，小升4分，終結連4貶走勢，台北及元太外匯市場總成交金額13.63億美元。

美股漲跌互見，台股今天早盤一度站上17200點，但11時過後翻黑，收盤下跌20.93點，收在17127.95點，成交值新台幣2436.71億元。三大法人自營商賣超5.96億元，投信買超31.25億元，外資及陸資買超34.26億元，合計買超59.55億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，美元指數拉回，多數亞洲貨幣今天走升，鄰近月底出口商也有拋匯需求，支撐新台幣一定力道；新台幣兌美元今天開盤價為29.250元，最高29.155元、最低29.250元，最後收在29.209元。

外匯交易員表示，市場今天觀望氛圍濃，美國聯準會（Fed）如果釋放鷹派訊號，美元仍可能持續走強，新台幣短期仍會持續震盪整理，後續須持續關注外資動向、美元走勢與台股表現。（編輯：楊蘭軒）1110421