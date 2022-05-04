等待Fed利率會議結果 法人估台股走勢震盪

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（中央社記者賴言曦台北4日電）美國聯準會（Fed）今天舉行政策會議，美股走勢震盪，小漲作收，法人認為，預估台股仍會呈現震盪走勢，但5月仍有反彈機會，建議投資人可朝向高殖利率股布局。

市場預期聯準會將會升息2碼（0.5個百分點），但在蘋果等大型股助攻下，美國四大指數今天以小漲作收。

道瓊工業指數上揚67.29點或0.20%，以33128.79點作收；標準普爾指數攀升20.10點或0.48%，收在4175.48點；科技股那斯達克指數上漲27.74點或0.22%，收12563.76點；費城半導體指數上揚22.65點或0.75%，收3044.89點。

台股昨天迎來五一連假後首個開盤日，盤中呈價跌量縮格局，電子股一度翻紅後又回檔修正，金融股續弱，航運股翻黑，台股最低跌破16500點整數關卡，來到16465.99點，下跌126.19點，尾盤台積電和聯發科小反彈，不過台股仍失守16500點整數關卡。

終場加權股價指數下跌93.28點，收在16498.9點，跌幅0.56%，守住5日線約16491點，電子股下挫0.65%，金融股下跌1.19%，航運股小漲0.37%。

法人認為，Fed正式公布升息結果前，台股仍會繼續維持震盪格局，但5月仍有望反彈，建議投資人選股不選市，布局高殖利率股，如遇急拉急漲行情，不要冒進急買。（編輯：楊凱翔）1110504