新台幣連2升 收29.62元創逾2週新高

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）美元指數回落，亞幣得以稍作喘息，新台幣匯率今天震盪走揚，收盤收在29.62元，升值3.5分，創下逾2週新高；不過交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.92億美元。

台股今天開高震盪，航運股強勢，電子股尾盤翻黑，金融反彈後拉回，終場加權指數收在16156.41點，小漲11.56點，未能站穩月線，16200點得而復失。

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新台幣兌美元今天以29.65元開盤後，隨著台股一度翻黑，匯價偏弱整理，盤中最低為29.675元，不過人民幣匯率午後急拉，新台幣受到鼓舞，跟著由貶翻升，最高升抵29.614元，終場則以29.62元作收，連續2個交易日升值。

外匯交易員表示，美元強勢格局暫歇，緩和新台幣先前跌跌不休態勢，隨著時序接近月底，出口商進場拋匯將提供支撐，但外資動向仍是牽動匯率的重要指標，新台幣區間整理的格局短期難以撼動。（編輯：蘇志宗）1110523