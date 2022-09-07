蘋果新品快亮相 童子賢：期待新科技抵銷黑天鵝事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果公司將於8日凌晨1時舉辦線上特別活動，有望發表iPhone 14等新產品。代工大廠和碩董事長童子賢今天說，秋冬是傳統旺季，大趨勢還在，但有外在因素調節效應，期待新產品和新科技問世，可以抵銷大小「黑天鵝」事件的影響。

童子賢今天出席天下文化感謝會活動受訪時，被問及對蘋果新品效應的看法；他表示，每月、每季都要看「水晶球」，有時候真的要猜測一下，但大趨勢還在。每年都是春天和夏天比較淡，到秋天和冬天是傳統旺季。

童子賢說，最近2年受到外在因素影響，今年春天到初夏上海封控，今年初發生俄烏戰爭，加上美中貿易戰及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這幾個因素加總起來，一定會對傳統淡旺季產生調節效應。

他表示，2008年到2010年金融海嘯期間，也剛好是iPhone及現代智慧型手機崛起的時候，科技往往重新注入一股力量，帶動這個世界產生更有效率、更方便、更吸引人的技術及產品服務。

童子賢指出，過去10幾年每年大家都在看水晶球，在不斷釋放黑天鵝的過程中，不斷互相辯論質疑，目前還在探索、成形、建構的新科技很多，這個世界還是有很多值得期待的新產品、新服務及新科技會發生，期待藉由這些努力，可以抵銷大、小隻的黑天鵝。

媒體追問，外資研究報告指晶圓代工廠台積電（2330）將於今年底關閉數台極紫外光（EUV）機台以節省耗電，是否可能影響半導體產業：童子賢回應，對這個議題還沒深入了解，暫時沒有看法，但外界想用短期現象去推敲全部的命運，「這是不可能的事」。

童子賢直言，這個世界有半導體或沒半導體會過得比較好？答案非常清楚。所謂經濟包括需求與供應兩端，如果需求減少，絕不是世界不需要這個東西，一定只是短期調節。他呼籲大家盡量放輕鬆，不要因為單一因素或一次性因素而太過恐慌及猜測。

針對中國限電議題，童子賢表示，去年夏天到秋天中國也有一場限電，那些政策並不操之在科技界或商業界從業人員手中。中國過去幾十年進行經濟改革，經濟發展也很快速，希望且期待這只是一個短期的調節現象，對一個發展良好的經濟體來說，應該不會長期讓電力受到限制。（編輯：張均懋）1110907