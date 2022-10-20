央行9月續升息 國泰金：買房意願指數6年新低

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布10月國民經濟信心調查，調查顯示，民眾賣房意願指數微幅下滑，買房意願指數也走弱到-59.5，創下2016年9月以來新低，顯示央行9月升息半碼後，對民眾買賣房意願有負面影響。

國泰金調查指出，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，景氣展望指數從9月的-30.1下滑到10月的-37.2，現況指數也從9月-43.2走低到10月的-54.1；民眾薪資上漲預期指數、大額消費意願指數也同步下滑。

調查指出，在房屋交易調查方面，賣房意願指數從9月-12.8微降至-13.4，買房意願指數也從9月-55.8走弱到-59.5，創下2016年9月以來新低，顯示9月央行升息半碼（1碼是0.25個百分點）後，對民眾買賣房意願有負面影響。

調查指出，主要國家通膨維持高檔，市場對主要國家央行貨幣緊縮幅度的預期升溫，台股近期走勢也明顯隨國際股市震盪。民眾對股市的樂觀指數從9月-18.8下降至10月的-33.8，創下2020年5月以來新低，風險偏好指數也同步下滑。

總體經濟部分，主計總處估計今年經濟成長率為3.76%，通貨膨脹率2.92%。調查顯示，7成民眾認為今年經濟成長率會達2%以上；民眾對今年平均通膨預期值為3.07%，其中66%民眾則預期通膨率會高於3%。

時事題部分，調查詢問民眾對於基本工資調整後，2023年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法。

勞動部9月1日召開基本工資審議委員會，明年1月1日起，基本工資從新台幣2萬5250元調升至2萬6400元，時薪從168元調高到176元。

國泰金10月調查結果跟9月比較顯示，有61.8%的民眾預期未來半年薪資水準不變，較9月增加0.1個百分點，20.3%民眾則認為未來半年薪資會減少，較9月增加1.5個百分點。

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調薪幅度方面，基本工資調整後，有60.1%的民眾認為任職單位不會調整薪資，較去年11月調查增加6.5個百分點；28.3%的民眾則認為會調薪0%到3%，較去年11月調查減少1.2個百分點；9%民眾預期調薪幅度達3%到5%，較去年11月調查降低4.8個百分點，整體而言，民眾對調薪幅度的樂觀程度較去年低。

國泰金表示，本項調查進行期間為10月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9183份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1111020