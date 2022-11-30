手機也吹減碳風 台灣大獨賣Nothing Phone

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台灣大哥大攜手英國新創科技品牌Nothing開賣綠時尚新機，機身塑膠零件超過5成來自再回收資源，獨創透明背蓋設計Glyph Interface鑲嵌900顆LED燈。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月30日

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（中央社記者江明晏台北30日電）綠時尚成主流，手機也吹起減碳風，台灣大哥大今天表示，獨賣英國品牌Nothing Phone手機，機身塑膠零件超過5成來自再回收資源，碳足跡僅58.5kg CO2e。

綠色消費成全球趨勢，台灣大哥大今天發布訊息指出，攜手英國新創科技品牌Nothing，12月1日起電信獨家開賣綠時尚新機Nothing Phone（1）與真無線藍牙耳機Nothing Ear（stick）。

Nothing首款智慧型中階手機Nothing Phone（1），機身塑膠零件超過5成來自再回收資源，獨創透明背蓋設計Glyph Interface鑲嵌900顆LED燈，打造動感燈光識別效果，辨別來電者身分還能為拍照鏡頭補光。

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台灣大接軌聯合國永續發展目標，攜手利害關係人推動循環經濟，2008年至今已回收25.7萬支舊手機，並於營運過程中落實永續發展，推出低碳產品，號召消費者響應綠色消費。

台灣大與Nothing合作，開賣時尚、創新又低碳的Nothing Phone（1），其碳足跡只有58.5kg CO2e，並獲德國第三方專業檢測機構Dekra認證；邊框、音量鍵、sim卡槽百分百採用再生鋁；外包裝包材用紙再生纖維比率也達40%。（編輯：蘇志宗）1111130