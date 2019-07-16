中油探索館寓教於樂 暑假親子遊大熱門

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）中油石油探索館吸引親子到訪，5月開幕至今，參觀人數已經突破一萬人，中油表示，歡迎民眾一窺石油奧祕，探索館週一至週五免費參觀。

中油探索館5月開幕，共有2層樓，占地達400坪，展區規劃各種和油、氣相關的數位多媒體遊戲，內容跨越地質、探勘、化學、再生能源等領域。

中油表示，中油探索館吸引不少親子或學校團體預約參觀，暑假期間，沒有預約的親子人數每天都多達數百人。今天上午有位跟著學校參訪的小朋友成為第1萬名參觀人，還獲得限量商品組。

中油探索館一樓帶領參觀者深入地底千米，探訪地層中的石油，以及如何利用石油資源，2樓則是現代城市，展場有加油站、街道、超市及實驗室等不同場景，探索石油數以千種的應用。

特別的是，2樓有2座不同時空的加油站，一座訴說台灣加油站的老故事，另一座則設有2台可愛小汽車讓小朋友以遊戲方式體驗開車上路，還可以體驗自助加油。

中油石油探索館地址是台北市信義區松仁路3號1樓（中油大樓），開放時間為週一至週五上午9時至下午5時，若是團體導覽需以電話或電子郵件於7日前預約申請。（編輯：鄭雪文）1080716