更多編輯台推薦新聞：
氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警
國際

氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來
國際

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人
運動

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中油探索館寓教於樂 暑假親子遊大熱門

最新更新：2019/07/16 21:22

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）中油石油探索館吸引親子到訪，5月開幕至今，參觀人數已經突破一萬人，中油表示，歡迎民眾一窺石油奧祕，探索館週一至週五免費參觀。

中油探索館5月開幕，共有2層樓，占地達400坪，展區規劃各種和油、氣相關的數位多媒體遊戲，內容跨越地質、探勘、化學、再生能源等領域。

中油表示，中油探索館吸引不少親子或學校團體預約參觀，暑假期間，沒有預約的親子人數每天都多達數百人。今天上午有位跟著學校參訪的小朋友成為第1萬名參觀人，還獲得限量商品組。

中油探索館一樓帶領參觀者深入地底千米，探訪地層中的石油，以及如何利用石油資源，2樓則是現代城市，展場有加油站、街道、超市及實驗室等不同場景，探索石油數以千種的應用。

特別的是，2樓有2座不同時空的加油站，一座訴說台灣加油站的老故事，另一座則設有2台可愛小汽車讓小朋友以遊戲方式體驗開車上路，還可以體驗自助加油。

中油石油探索館地址是台北市信義區松仁路3號1樓（中油大樓），開放時間為週一至週五上午9時至下午5時，若是團體導覽需以電話或電子郵件於7日前預約申請。（編輯：鄭雪文）1080716

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報