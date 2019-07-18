開山里又有登革熱 感染未必有症狀快防蚊

（中央社記者陳偉婷台北18日電）疾管署今天公布，台南市中西區開山里新增一名本土登革熱病例。個案因沒有不適症狀，是被採檢才發現染病。專家提醒，7成感染登革熱者可能沒症狀，處在高風險區應積極防蚊。

衛生福利部疾病管制署上午公布，台南新增1例本土登革熱病例，為中西區開山里年長女性，近期無出國史，也沒有不適症狀，是衛生單位7月2日進行接觸者採檢時才被發現。經二採檢驗確診，同住家人沒有疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，個案潛伏期間活動地除住家外，多於中西區開山里周邊，且住家也與該區確診個案有地緣相關性，研判個案在中西區開山里感染的可能性較高。

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但是對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力，還是有可能再感染其他血清型別病毒。

疾管署防疫醫師黃頌恩上午受訪時表示，感染登革熱者，約有7成的人可能沒有症狀，有症狀者，可能出現輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

黃頌恩說，沒有症狀的登革熱患者是防治的挑戰，因患者在可傳染期無法被及時確診、通報，增加防疫的困難度。建議民眾若身處在有登革熱疫情、高風險地方，應確實做好防蚊工作，出門使用防蚊液並注意環境清潔，做好孳生源清除工作。

今年截至目前，國內累計51例本土登革熱病例，為高雄市40例、台南市11例。另有221例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

受到丹娜絲颱風外圍環流影響，國內各地天氣較不穩定，且可能出現大雨或豪雨。疾管署再次呼籲，民眾應加強雨後環境整頓，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生。

若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀病人，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早診斷、通報。（編輯：張芷瑄）1080718