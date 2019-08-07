停經婦人腿痠痛無力 副甲狀腺腫瘤致高血鈣作祟

（中央社記者陳偉婷台北7日電）63歲魏女士因副甲狀腺腫瘤導致高血鈣症，腿部痠痛無力，吃藥、按摩、練氣功都無效，也常食慾不振、整天臥床更爆瘦。醫師提醒，甲狀腺疾病好發於女性，應定期檢查，留意健康。

國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘今天在記者會表示，原發性副甲狀腺功能亢進是內分泌異常疾病，根據文獻，發生率大約每10萬人中有25至30人，好發於50至60歲間，女性多於男性，尤其是停經後婦女。

63歲魏女士10多年前就發現副甲狀腺亢進導致高血鈣症，接受外科手術切除，隔年又復發，血鈣長期居高不下。近5、6年開始出現腿部痠痛無力，求診骨科，但吃骨鬆藥物及接受膝蓋玻尿酸注射，也嘗試腳底按摩、氣功、泡溫泉，效果都不佳。

魏女士行走需仰賴拐杖，也常感到食慾不振、莫名疲倦、整天臥床，體重從62公斤降至46公斤，後來就醫發現，病人的腿部痠痛問題是復發的副甲狀腺腫瘤（結節）致高血鈣所致，甚至引起腎功能受損。

王文弘表示，原發性副甲狀腺功能亢進致病原因目前仍不清楚，多數病人無家族史。副甲狀腺功能亢進對骨骼會造成影響，過量的副甲狀腺荷爾蒙使鈣質量釋出，會出現骨質疏鬆，嚴重時可發生骨折。

至於副甲狀腺功能亢進對腎臟的影響，王文弘說，由於尿鈣增加，腎臟容易發生腎結石或磷酸鈣沉積，嚴重甚至導致腎衰竭。其他症狀包括神經肌肉和腸胃道功能異常，病人也較容易發生高血壓、消化性潰瘍和胰臟炎等疾病。

王文弘表示，副甲狀腺功能亢進多是良性，且約7成患者不需治療，只需定期追蹤；但有3成需要治療。治療方式取決於病因與疾病的嚴重程度，若只有輕微症狀可先以藥物治療控制，不需馬上開刀。

評估條件包括血鈣濃度、骨腎病變、尿鈣濃度、血壓、骨質密度和年齡等。如果病人的副甲狀腺亢進合併其他症狀，如高血鈣等，手術摘除副甲狀腺是目前唯一治療方式。

甲狀腺疾病好發於女性，初期多無症狀，王文弘說，可經由超音波檢查早期發現結節腫瘤；若腫瘤大於7公分以上，手術處理風險較高，只能用傳統手術方式，建議民眾應定期追蹤，留意自身健康。（編輯：張雅淨）1080807