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菲國媒體：非洲豬瘟導致黎薩省大規模豬隻死亡

最新更新：2019/08/23 17:43

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓全國性大報引述消息人士表示，動物工業局（BAI）初步診斷結果顯示，非洲豬瘟（ASF）是導致黎薩省大規模豬隻死亡原因。

菲律賓星報（Philippine Star）今天引述不具名消息人士說，動物工業局不想公布初步診斷結果，因為他們必須照章行事，「我想他們很小心避免犯錯」。

黎薩省（Rizal）羅德里格斯鎮（Rodriguez）3個地方行政區近日有數百頭豬隻死亡。

包括布拉坎省（Bulacan）在內的呂宋島數個地區養豬戶也報告他們的豬隻出現食欲不振、嘔吐甚至暴斃情形。

羅德里格斯鎮（Rodriguez）與布拉坎省（Bulacan）都與馬尼拉相鄰，距大馬尼拉僅十多公里。

針對豬隻死因，菲國農業部表示，正等待實驗室測試結果，血液樣本也被送往歐洲檢驗，預計結果會在2到3週內出爐。

農業部代理部長達爾（William Dar）接受電視訪問時說：「這是一種病毒，但還沒確認是什麼。我來自科研領域，你必須得到足夠訊息才能做出正確決定。」

動物工業局局長杜明戈（Ronnie Domingo）表示，動物工業局的篩檢還不足以證實豬隻死因為非洲豬瘟。

杜明戈說：「我們在等最終確認以避免恐慌。」

初步調查顯示，已有600頭豬隻因不明原因死亡，約2000頭豬隻被撲殺或被監控中。

台灣非洲豬瘟中央災害應變中心18日指出，由於菲律賓發生疑似非洲豬瘟案例，為防疫超前部署，自19日零時起增加對菲律賓入境桃園機場旅客的手提行李進行全面X光機查驗。

菲國媒體也對民眾提出警示，赴台旅遊時勿攜帶豬肉產品，避免受罰。（編輯：林憬屏）1080823

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