ELEVEN SPORTS中嘉達授權共識 斷訊危機解除

（中央社記者吳柏緯台北18日電）ELEVEN SPORTS與中嘉集團授權爭議暫告一段落。雙方今日就授權費達成協議，ELEVEN SPORTS同意授權中嘉集團到今年年底，明年的授權協商將在今年底完成。這個授權條件也將同步提供給其他系統業者參照。

國家通訊傳播委員會（NCC）今日原本要討論，中嘉集團的12家有線系統業者如何因應ELEVEN SPORTS下架，包含取代的頻道及營運計畫書變更等問題，並邀集ELEVEN SPORTS與中嘉集團等關係人到場陳述意見。不過雙方到場後即表示，已經就關鍵的授權費問題達成協議，ELEVEN SPORTS當場向NCC委員說明，同意授權到今年年底。

NCC發言人蕭祈宏指出，ELEVEN SPORTS同意按照原有授權費條件，授權中嘉集團至今年年底。換句話說，今年之內中嘉集團下轄12家有線系統業者，總計113萬的收視戶，仍可看到ELEVEN SPORTS。蕭祈宏進一步說明，ELEVEN SPORTS同時將這個授權費的條件告知其他的系統業者，下架危機暫告一段落。

至於明年度的授權協商，蕭祈宏轉述，兩方也在今天會中承諾，將在年底前完成。

中央社記者致電ELEVEN SPORTS與中嘉集團，兩方都證實今年的授權爭議已經告一個段落，並將著手進行明年的授權協商，會以觀眾的最大利益為重。

ELEVEN SPORTS的斷訊事件從今年6月1日起開始。由於授權費爭議無法解決，運動頻道Eleven Sports停止授權大豐、台灣數位寬頻與新高雄三家有線電視業者，總計23.6萬收視戶無法看到該頻道。

NCC日前也針對3家業者，因未依相關規定提前通知主管機關，違反有線電視廣播法規定，沒有事前通知NCC、變更營運計畫書，並且未在斷訊前5天以跑馬燈通知收視戶，各被裁處新台幣10萬元罰鍰。（編輯：黃國倫）1080918