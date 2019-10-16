這樣搭北捷很NG 後背包與低頭族最顧人怨[影]

台北捷運公司拍攝影片「OMG！搭捷運NG行為」，分享最不能忍受的搭捷運行為，包括後背包碰撞、走路滑手機及硬擋車門。圖為後背包碰撞畫面。（圖取自facebook.com/metro.taipei）

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北捷運公司拍攝影片「OMG！搭捷運NG行為」讓網友心有戚戚焉，分享最不能忍受的搭捷運行為，其中包括後背包碰撞、走路滑手機及硬擋車門，北捷即日起將進行第2波擴大宣導。

台北捷運公司用誇張的戲劇手法，由司機員及內勤人員主演「OMG！搭捷運NG行為」影片，獲網友回響，紛紛留言最不能忍受的搭捷運NG行為，包含「邊走邊滑手機，走到一半定格不動，讓後面的人差點撞上去」、「搭捷運人擠人的時候，最討厭背後背包不拿下來改手提」、「還有空位卻不願意往裡面站」、「以為自己是紙片人硬要在最後一秒硬擠進爆滿車廂」等。

台北捷運公司拍攝影片「OMG！搭捷運NG行為」，許多網友紛紛留言最不能忍受的搭捷運NG行為，其中一項就是「邊走邊滑手機，走到一半定格不動，讓後面的人差點撞上去」。圖為搭扶梯滑手機畫面。（圖取自facebook.com/metro.taipei）

為了加強提醒後背包改手提、請多往車廂內移動及走路不要滑手機等行為，北捷公司即日起為期一個月，進行第2波擴大宣導，全線車站的保全及清潔人員，於尖峰時段人潮眾多的時候，穿起「後背改手提，你我有空間」、「後背改前背，你我都安全」的淺藍色背心，上面還有可愛的卡通圖案搭配「上下車別低頭」字樣。

此外，歌手林宥嘉也「現聲」捷運車站，用獨特的迷幻聲線呼籲後背包改手提、以及不要靠在車門跟屏風上，以免影響乘客進出車廂。

根據北捷統計，車門異常原因超過5成是「車門卡異物」導致無法正常開關，進一步分析，卡車門的異物最常見的是旅客背包上的小吊飾。

北捷呼籲，為了減少異物掉入車門門溝的機率，旅客進入車廂後請盡量往內部移動，後背包的旅客則請把後背包改為手提，同時與車門保持適當的距離。（編輯：張芷瑄）1081016