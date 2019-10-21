小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴

（中央社記者王鴻國新北21日電）一隻小鸚鵡偶然飛進五股區德音國小校園，經老師拾獲後因無人招領，於是被師生認養有了「綠綠」的新名字，成為學校生命教學的最佳夥伴。

德音國小老師林俞呈於9月在的校園內拾獲這隻小鸚鵡交由新北市政府動物保護防疫處安置。因為小鸚鵡活潑討喜，讓林俞呈對這隻小鸚鵡印象深刻。

動保處經過官網公告招領期過後，仍沒有飼主出面領回，因此，林俞呈老師為了讓學童更瞭解動物，向動保處認養了這隻小鸚鵡並取名為「綠綠」，從此德音國小成為小鸚鵡的溫暖新家。

活潑可愛的綠綠很受師生歡迎，大家都會趁著下課休息時間來看看這隻新來的小鸚鵡，想與可愛的小鸚鵡進行互動，也讓校園增加不少活力及新鮮感。

林俞呈表示，自從學校認養了小綠綠後，小朋友們跟鸚鵡的互動非常熱絡，不僅在鸚鵡身上學到關於野生動物相關知識，更學習到愛護動物、尊重生命的態度。

他表示，未來想要再認養其他無家可歸的小動物，讓學生們從小就親近動物並觀察生活習性，培養愛護動物、尊重生命，愛牠就要養牠一輩子的責任與使命感。

德音國小表示，未來將認養更多小動物，讓更多小朋友們有機會認識不一樣的動物。期望能讓學生們在觀察中學到尊重生命、愛護動物的精神。

農業局長李玟表示，鸚鵡是一種長壽、聰明、學習力強且與人互動性高的動物，民眾如果遺失寵物可上動保處的公告招領區網頁查詢，動保處也會媒合無家可歸的小動物們成為學校小朋友們生命教育的最佳夥伴，一起認識並尊重動物、愛惜動物生命。（編輯：方沛清）1081021