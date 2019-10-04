世界動物日 金門中正國小變可愛動物園

響應「世界動物日」，金門縣畜產試驗所4日帶了烏龜、兔子等小動物前進校園，向小朋友宣導愛護動物並進行生命教育，圖為小朋友小心翼翼觸摸烏龜。中央社記者黃慧敏攝 108年10月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）「好可愛喔，我家也有！」 金門中正國小學童今天看到校園裡來了好多烏龜、兔子開心不已。原來是金門縣畜產試驗所帶小動物來宣導「世界動物日」。

畜試所為了宣導世界動物日，特別安排員工裝扮成孔雀姊姊、梅花鹿哥哥和兔子姊姊與小朋友互動，並提供金龜、斑龜、紅耳龜及兔子等可愛動物，讓小朋友近距離接觸。

小朋友一看到烏龜非常興奮，直說：「好可愛喔，我家也有！」梅花鹿哥哥以烏龜特徵教小朋友基本判斷和認識。如紅耳龜又名巴西龜，是外來種；金龜則是金門原生烏龜，特色是臉上有不規則花紋、背上三條縱向隆起，屬於保育類動物。

梅花鹿哥哥藉由其中一隻受過傷的金龜為例，告訴小朋友這隻烏龜是受外來種衝擊棲地，而被迫生存在不良環境；他叮嚀小朋友要好好愛護小動物，從小培養生命教育觀念。

畜試所帶來牧草讓小朋友體驗餵食兔子，小朋友同時也展示蚱蜢、螃蟹、貓咪及魚等家中帶來的寵物。校園裡洋溢小朋友笑聲，讓今天的中正國小像個小小動物園。

畜試所所長許績鑫表示，他調職畜試所後，希望提供更舒適的畜養環境及促進友善互動，這次有機會把這些觀念帶進校園，希望大家能和動物成為好朋友，打造人畜共好的快樂天堂。他並以中正國小「學長」身分和學童搏感情，提醒小朋友愛護動物，不要棄養影響生態。

中正國小輔導主任洪建新也感謝畜試所，讓學童的生命教育，能在潛移默化中完成。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081004

金門縣畜試所4日響應世界動物日，特別帶了烏龜、兔子等可愛小動物到校園內宣導動物保護觀念，加強孩子們的生命教育。中央社記者黃慧敏攝 108年10月4日