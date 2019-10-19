小學生戶外教學 巧遇手臂粗百步蛇讓路

台東縣鹿野鄉永安國小師生日前到玉山國家公園瓦拉米山區戶外教學，在步道上撞見一條手臂粗的「地上王」百步蛇，讓師生驚呼不已。（張崴彥提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月19日

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣鹿野鄉永安國小師生前往玉山國家公園瓦拉米山區戶外教學，在步道上撞見一條手臂粗的「地上王」百步蛇，學生驚叫連連，百步蛇則緩緩移動讓路給師生通過。

永安國小師生及嚮導19人，從15日到17日進入瓦拉米山區。校長溫上德昨天晚上將此次戶外教學成果PO上網，其中一張百步蛇照片讓網友們驚訝，直說「真是太幸運了」「真的是讀萬卷書，行萬里路！不以攻頂的戶外教育，真正掌握到核心」。

溫上德說，這次戶外教學收穫滿滿，大地之母讓師生們大開眼界；看到近在咫尺自在覓食的藍腹鷴、王者之姿的百步蛇、頑皮的獼猴家族、台灣黑熊的熊出沒印記，還有太多令人印象深刻的荒野展演。

溫上德回憶，在步道上嚮導和老師走在前面，跟在後面的學生忽然尖叫，驚見步道上有一條百步蛇，小朋友往前擠爭相目睹，後來百步蛇緩緩移動，將步道讓給小朋友通過，「是一個很奇妙的遇見」大家離開後牠還留在路旁。

溫上德說，這條蛇約1公尺長，屬粗短型，連布農族嚮導都說「你們真的很幸運，這條真的很大」。

百步蛇現列為珍貴稀有保育類野生動物。前史前文化博物館館長浦忠成整理的排灣族百步蛇口傳歷史，在排灣族「創世紀」傳說中，百步蛇是地上的王，隨著年歲大了後，會漸漸變得短胖，最後會變成老鷹，在天空保護排灣族。因此，族人都會在器物和衣物上，畫下百步蛇的花紋。

百步蛇和台東的關係早在千年前，台東的史前老祖宗已經將百步蛇作為圖騰；現在的魯凱族、排灣族、布農族也都有百步蛇的口傳神話故事。（編輯：謝雅竹）1081019