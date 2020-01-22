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防範武漢肺炎入侵 馬來西亞備戰擴大疫情監測

最新更新：2020/01/22 13:47

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）馬來西亞衛生部副部長李文材今天表示，由於馬來西亞每週有22個往返中國武漢直飛航班，目前不排除擴大監測曾待過武漢的出入境者，以防止武漢肺炎疫情入侵馬來西亞。

李文材表示，目前2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情已經快速蔓延，又值春節假期，出入境人潮湧現，衛生部會加強防疫工作，包括研究擴大監測範圍，防止武漢肺炎擴散進入馬來西亞。

他表示，除了中國公民外，目前從中國返國的馬國公民也會受到監控，包括在所有國際機場入境大廳設立24小時體溫自動掃描站，以檢測所有國際航班乘客的體溫。

目前，馬來西亞3個國際機場包括吉隆坡國際機場、吉隆坡第二國際機場及沙巴亞庇國際機場，每週往返武漢的直航航班有22個，而這不包括停留在武漢轉機部分。

其中，吉隆坡國際機場每週有7個來往武漢的航班，包括馬印航空每逢星期三、星期五與星期日經亞庇國際機場直飛武漢的班機，以及馬航與國泰港龍航空公司合作，經香港轉機的航班，每週4個班次。

吉隆坡第二國際機場方面，亞航每天都有一趟往返武漢的航班，每週共7個班次。

至於亞庇國際機場，亞航每週有8個航班往返武漢，除了每天固定航班外，逢星期二還會增加一個武漢直飛亞庇的航班。（編輯：王永志)1090122

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