統一發票11-12月千萬獎13張 18人中200萬

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）財政部初步統計，2019年11、12月期統一發票共開出13個特別獎（1000萬元）及18個特獎（200萬元），特獎張數與前一期持平，續創歷史次高紀錄，今天傍晚將公布詳細中獎清冊。

2019年11、12月期統一發票已在1月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號41482012，特獎（200萬元）獎號為58837976；根據財政部上午的初步統計，特別獎（1000萬元）中獎發票有13張，特獎（200萬元）則開出18張。

雖然完整中獎明細待財政部下午4點半公布才知道，但根據各超商、量販店自行公布的資料，18張特別獎（1000萬元）中獎發票中，有3張從統一超商開出，另外全家便利商店及全聯也各開出1張中獎發票。

此次千萬獎中獎發票中，消費金額最小的1張，消費金額才新台幣10元，從統一超商桃園市中壢區耀康門市開出，是因買報紙而中大獎；全家苗栗自治店開出的特別獎中獎發票，消費金額也僅23元，只買了一瓶罐裝咖啡就中獎。

同時，財政部也提醒，2019年9、10月期統一發票特別獎（1000萬元）中獎發票，至今還有2張沒來領，1張為新北蘆洲華興藥師藥局開出的新台幣159元漱口水發票，另1張為金額619元的中華電信發票；距離3月5日兌領期限越來越近，財政部呼籲中獎人趕快來領獎。（編輯：楊凱翔）1090205