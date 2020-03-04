活動集會指引5日發布 先評估舉辦必要性

（中央社記者吳欣紜、陳偉婷台北4日電）武漢肺炎疫情使許多大型活動舉辦與否引起討論，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已訂定集會指引及企業持續營運指引，還需經各部會討論，預計明天公布。

武漢肺炎疫情延燒，許多大型活動不得不喊卡或是延期，外界希望能有相關指引讓活動舉辦單位有更清楚的依循。陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會表示，企業持續營運指引及集會指引都已經訂好了，會在指揮中心會議中給各部會討論研議，明天就會發布。

在集會指引部分，陳時中表示，若要舉辦集會遊行必須先評估必要性，若沒有必要就儘量不要辦，如果真的有舉辦必要就必須進行風險評估，像是對於相關參與人員的掌握，包含掌握其旅遊史、接觸史，若是掌握越清楚問題就越少。

另外，在舉辦地點部分必須考量通風性等，像是維持距離一公尺以上、越通風越好，以及是否有應變計畫，還必須考量是否有適當隔離場所、是否有醫療人員可以跟衛生單位聯繫等，有了這些對於整體活動舉辦會更安全。

在企業指引部分則分2個程度，包含發生社區感染或社區傳播等，有些是禁止事項、有些是注意事項，訂出來之後就會公告。

陳時中也提到，根據世界衛生組織（WHO）的建議，1000人就是大小型活動的分界點，規模愈大，相關風險的評估也必須更嚴格。（編輯：張雅淨）1090304