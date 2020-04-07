多種慢性病增染疫死亡風險 心血管疾病居首

（中央社記者陳偉婷台北7日電）國健署今天指出，一篇中國武漢肺炎的研究發現，慢性病會增加染疫後死亡風險。以心血管疾病位居第一，死亡率高居10.5%，其次為糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓。

衛生福利部國民健康署上午發布新聞稿指出，近期一篇有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的研究指出（刊登於中國的流行病學雜誌），慢性病增加致命風險，以心血管疾病位居第一，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓。

國健署科長張櫻淳受訪時表示，這篇研究發現，慢性病人若感染武漢肺炎會增加致命風險，相較於總體的死亡率是2.3%，心血管疾病者死亡率為10.5%、糖尿病人則是7.3%、慢性呼吸道疾病者為6.3%，高血壓病人則是6%。

張櫻淳提醒，在疫情期間，高血壓、糖尿病患者及長者應儘量待在家，室內保持通風，落實勤洗手，出門戴口罩，儘量不去人口密集、空氣不流通的場所，以減少病毒感染風險。

目前正值高血壓與心血管疾病的高發季節，高血壓患者及長者對於武漢肺炎自我防護很重要，血壓的自我管理更不容忽視。

國民健康署署長王英偉提醒，面對疫情，可保持警覺，但不必過度緊張，每日記得在家量血壓（避免到醫院或公共場所量測），並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體紀錄血壓數值，除了可自己監控血壓變化，也可在就診時提供醫療人員瞭解血壓控制情形，做為治療參考依據。

日常生活上，落實低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度居家身體活動（如做健康操、散步、做家事等），以保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。

國健署也提醒，慢性病人除落實良好生活型態外，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。且由於全球疫情持續嚴峻，但民眾對疫情別過度恐慌，緩解焦慮情緒，也可減少血壓波動。（編輯：陳政偉）1090407