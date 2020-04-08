花蓮防疫升級 9日起進出縣轄單位須戴口罩

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣政府今天晚間宣布，為防止疫情擴散，9日起進入轄內公家單位，包括各級學校、室內體育場館、圖書館及長照據點及新天堂樂園等場域，須戴口罩才能進入。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，中央流行疫情指揮中心日前提到，連假後的兩星期是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情是否擴散的重要時期，花蓮東大門夜市連假人潮多，又有無症狀患者到訪東部，縣府決定提高防疫強度。

要求民眾9日起進入縣府所屬各級公部門據點，須戴口罩才能進入，管制場域包括各級學校（幼兒園、非學校型態實驗教育機構、短期補習班、社區大學、樂齡學習中心及數位機會中心）、室內體育場館、圖書館、美術館、慶修院、七星潭遊客服務中心、文建站、福氣站等處。

朱家祥解釋，考量室內空間保持1.5公尺安全距離有難度，這次一舉針對進入室內空間需強制戴口罩，其中民營的新天堂樂園也主動表示要加入管制行列，東大門夜市、菜市場等開放空間，不強制但鼓勵戴口罩。

朱家祥說，原本進入室內空間都有人駐點都需量體溫、酒精消毒，明天起會杜絕沒戴口罩者進入，預計實施至少2星期，視疫情狀況延長時間。(編輯：陳俊碩)1090408