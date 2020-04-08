更多編輯台推薦新聞：
柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中憂需求爆量
生活

柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中憂需求爆量

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬
生活

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官
國際

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復
生活

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮防疫升級 9日起進出縣轄單位須戴口罩

最新更新：2020/04/08 20:10

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣政府今天晚間宣布，為防止疫情擴散，9日起進入轄內公家單位，包括各級學校、室內體育場館、圖書館及長照據點及新天堂樂園等場域，須戴口罩才能進入。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，中央流行疫情指揮中心日前提到，連假後的兩星期是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情是否擴散的重要時期，花蓮東大門夜市連假人潮多，又有無症狀患者到訪東部，縣府決定提高防疫強度。

要求民眾9日起進入縣府所屬各級公部門據點，須戴口罩才能進入，管制場域包括各級學校（幼兒園、非學校型態實驗教育機構、短期補習班、社區大學、樂齡學習中心及數位機會中心）、室內體育場館、圖書館、美術館、慶修院、七星潭遊客服務中心、文建站、福氣站等處。

朱家祥解釋，考量室內空間保持1.5公尺安全距離有難度，這次一舉針對進入室內空間需強制戴口罩，其中民營的新天堂樂園也主動表示要加入管制行列，東大門夜市、菜市場等開放空間，不強制但鼓勵戴口罩。

朱家祥說，原本進入室內空間都有人駐點都需量體溫、酒精消毒，明天起會杜絕沒戴口罩者進入，預計實施至少2星期，視疫情狀況延長時間。(編輯：陳俊碩)1090408

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報