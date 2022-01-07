第3劑疫苗接種 柯文哲：機場等3組人員應先施打

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）中央流行疫情指揮中心擬將COVID-19第3劑疫苗間隔縮短至3個月，台北市長柯文哲說，現在疫情嚴重，他同意縮短間隔，但機場、防疫旅館及醫院3組人應優先造冊施打。

因應國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心本週召開專家會議，討論是否將第3劑疫苗間隔從現行5個月縮短為3個月。

柯文哲今天出席台北市後疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表記者會後接受媒體聯訪表示，現在疫情嚴重，他同意縮短為3個月，但機場、防疫旅館及醫院3組人，包含在裡頭工作的清潔工、行政人員等，應優先造冊施打。

柯文哲指出，如果現在宣布第3劑疫苗間隔為3個月，以他對台灣人的了解，會有一窩蜂搶打潮，常常是不需要打的跑來打，把需要打的量能都擠壓掉了，所以若縮短為3個月，應在一開始就先替機場、防疫旅館及醫院3組人中間隔已滿3個月的造冊施打。

媒體詢問，現階段防疫旅館的量能夠不夠。對此，柯文哲說，北市防疫旅館過去平均每天約住5000到6000人，現在則住了約1萬人、住房率接近9成，有壓力，但農曆春節一過，人數又會掉回去，所以關關難過關關過，房疫旅館要在量與品質中間取得平衡，不是一直擴張。

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對於中央流行疫情指揮中心要求部分縣市應變醫院恢復開設急性一般病床總數的20％作為專責病房，柯文哲說，將在這戰略上做戰術修正，因為他反對把確診病例分散在各個醫院，搞到遍地烽火、防不勝防，恐造成更多破口。

柯文哲表示，如果確診者在100人以內，將集中在聯合醫院和平院區及三軍總醫院；200人以內，再加上聯醫忠孝、仁愛、中興及陽明院區收治；超過200人則屬於緊急狀況，才會動用區醫院及醫學中心。（編輯：戴光育）1110107