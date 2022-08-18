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雲系移入基隆 水利署把握機會施作人工增雨

2022/8/18 11:11（8/18 11:21 更新）
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經濟部水利署表示，上午有部分雲系移入基隆及台灣東北角，且觀測到降雨訊號，隨即通知人工增雨作業小組，並於9時由台水公司一區處人員於西勢水庫燃放暖雲增雨焰劑。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月18日
經濟部水利署表示，上午有部分雲系移入基隆及台灣東北角，且觀測到降雨訊號，隨即通知人工增雨作業小組，並於9時由台水公司一區處人員於西勢水庫燃放暖雲增雨焰劑。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月18日
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（中央社記者曾智怡台北18日）基隆水情趨緊，水利署今天表示，上午有部分雲系移入基隆及台灣東北角，且觀測到降雨訊號，隨即通知人工增雨作業小組，並於9時由台水公司一區處人員於西勢水庫燃放暖雲增雨焰劑。

基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈，水利署已與台水公司共同研討應變措施，包含增設2部抽水機、調度35台水車、淨水場閒置管線重整復用、國軍支援淨水車等。

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水利署今天發布新聞稿表示，清晨低氣壓在台灣東北部海面，向西北西移動，部分雲系移入基隆附近地區，水利署人工增雨作業小組掌握時機，請台水公司一區處人員立即準備，並於上午9時於西勢水庫施作地面增雨，藉熱對流飄升至基隆河上游集水區，盼能為集水區降下更多的雨量。

水利署呼籲民眾有水當思無水之苦，務必持續節約用水，珍惜水資源，並可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：趙蔚蘭）1110818

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