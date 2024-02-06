盼提升年終獎金 新海瓦斯工會陳情董事長撲空

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新海瓦斯工會幹部今天到公司獻花陳情，並表示去年營收增加5000餘萬元，整體獎金卻比前一年度減少。工會盼董事長謝榮富將年終獎金從3.5個月再提升以鼓勵士氣，但未見到面。

新海瓦斯工會幹部今天由副理事長董家鈺、顧問林子文等人陪同，上午到新海瓦斯位於新北市三重區的總公司獻花，原要面見董事長謝榮富，盼望聽取員工的心聲，給員工滿意的年終獎金，歡喜過新年，但謝榮富並未到公司。

董家鈺等人在公司門前發表演說表示，新海瓦斯在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不僅未受經營危機，員工也做好安全防護，讓工作危害降到最低。

陳情幹部說，民國111年新海瓦斯的營業收入共新台幣22億3600餘萬元，112年的營業收入又比前一年度多5100餘萬元，這是全體努力的成果。公司在1月25日發放3.5個月獎金，但整體獎金總額仍然比前一年度少了0.5個月。

陳情幹部說，當獲悉同樣由謝榮富擔任董事長的大台北區瓦斯，今年尾牙當天發放4.5個月的獎金，而新海瓦斯公司並沒有少努力，但這樣的結果，新海瓦斯基層都沒士氣，深感受到打擊與委屈。

包括桃園市產業工會、台鐵產業工會、空服員工會等都到場聲援，並在演說中分別強調，發放獎金並不是恩賜，而是員工一起努力的成果；公司經營階層應體恤員工心聲，打擊士氣造成憂鬱，也是另類的工殤與霸凌。

由於謝榮富並未在新海瓦斯公司，工會幹部於是前往台北市大台北區瓦斯公司陳情，希望能面見謝榮富。（編輯：李錫璋）1130206