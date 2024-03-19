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29名教師赴日本宮城縣交流 取經防災教育

2024/3/19 12:05（3/19 13:06 更新）
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教育部近日派29名教師前往日本宮城縣交流，取經311東日本大地震後的防災教育、災後復興等策略。圖為日本學生報告水災體驗課程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月19日
教育部近日派29名教師前往日本宮城縣交流，取經311東日本大地震後的防災教育、災後復興等策略。圖為日本學生報告水災體驗課程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月19日
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（中央社記者陳至中台北19日電）13年前發生的311東日本大地震，造成嚴重災情。教育部近日派出29名教師，前往日本宮城縣交流，取經防災教育、災後復興等策略，將經驗帶回台灣，提升學校的災害管理能力。

教育部今天發布新聞稿，由各縣市政府推派的29名教師，17日到22日前往日本宮城縣交流，行程包括參訪石卷市震災遺構大川小學校、傳承館，也前往當地學校，了解如何藉由東日本大地震經驗，提高學生防災意識與實施防災教育。

行程另安排拜會宮城縣廳、女川町教育委員會、東松島市等政府機關單位，交流台、日推動防災教育政策與實務發展。

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教育部指出，台灣近年推動以判斷原則取代標準答案的防災教育，建立校園災害管理評估體系。日本也結合震災經驗和科學觀點，努力提升學生的防災意識，並推動災後復興與地方創生，進而邁向永續發展。

教育部表示，將持續蒐集國內外防災經驗、建立雙方互訪機制，以研討會、視訊交流防災教育議題，深化與國際間防災夥伴關係，持續精進基層教師防災知能與國際視野，實踐韌性防災校園的目標。（編輯：管中維）1130319

#地震
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