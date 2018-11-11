連勝文批柯文哲 把年輕人耍得團團轉

（中央社記者李淑華、梁珮綺台北11日電）國民黨中央委員連勝文今天批評台北市長柯文哲，認為當初支持柯文哲的年輕人，被耍得團團轉，台北市居然變成為六都年輕人失業率最高的城市。

台北市長柯文哲競辦發言人林昆鋒回應表示，台灣年輕人所面臨的困境是，不管多努力，成功與否取決於有沒有一個富爸爸。

4年前參選台北市長落選的連勝文晚間在臉書發文，除為國民黨台北市長候選人丁守中催票外，不忘批評柯文哲。連勝文表示，「有人說『政治是最高明的騙術』，我想這4年來台北市民有很深刻的感觸」。

他認為，柯文哲說「改變成真」，但唯一的改變，就是柯文哲從台大醫院一位不得志的醫生，變成高高在上、趾高氣揚的台北市長。所謂的「夢想實現」也只有柯文哲自己做皇帝的夢想實現。

然而，這4年來誰最慘？連勝文認為，就是當初支持柯文哲，被柯文哲耍得團團轉的年輕人最慘，因為台北市居然變成是全台灣六都當中年輕人失業率最高的城市。

連勝文說，當年柯文哲挾太陽花仇商、仇中、仇國民黨，當選後不可一世的要「打垮國民黨的政商勾結」，進而私設刑堂，但瞎搞半天，國民黨卻什麼問題都沒有，大巨蛋卻因此變成全球最大的爛尾樓，導致企業不敢在台北投資，台北招商成績為零。此外，他說，柯文哲一直吹牛任內最大的南港公宅招標案，淪落為無人投標而流標。

連勝文質疑，沒有投資，如何能為年輕人創造就業機會？他呼籲選民，不管網路傳說國民黨民調好或壞，大家一定要對自己有信心，只要大家出來投票，這就是勝選的關鍵。

林昆鋒回應指出，台灣年輕人面臨最大的困境，是「你會不會成功，不是取決於你多努力，而是取決於你爸爸是誰」，當貧富差距變成一種世襲的現象，柯文哲會在產業上試著透過新創基地，在教育上實施校園E化，一生一平板，免費wifi，還有普及雙語教學，讓未來的年輕人能夠靠自己努力，就能闖出一片天。

柯文哲競辦發言人林筱淇表示，目前台北市已補貼創業青年近新台幣11億元，已核准的青創貸款金額也約11億元。此外，台北市規劃22個青創基地，目前已設立8個；還有1.2萬戶公宅、包租代管、分級租金補貼，落實青年朋友在意的居住正義。

林筱淇指出，柯文哲這4年來如何推動政見，努力照顧台北青年，滿足台北青年的需求，這些受青年肯定的政績，從不需要煩惱生活的連勝文可能需要花更多時間才能理解。（編輯：張良知）1071111