卓榮泰：3/16立委補選後 進行黨內總統初選

（中央社記者葉素萍台北11日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，立委補選目標是「保三搶三」；他也會建議，黨內在3月16日立委補選後，進行總統初選，緊接著立委提名會在5月、6月處理。

卓榮泰上任後，今天首度與媒體茶敘。對於一上任就要面臨的6席立委補選。他說，目標是「保三搶三」，「搶三」有一席在金門，比較遙遠，但還是努力觀察金門動向。

他說，「保三」是基本要求，台北、台南、新北三重這3席，原來屬於民進黨的席次要保住；至於台中、彰化這2席，則是力拚能否取得勝利或是更好的成績；台中、彰化若能得到勝利，是一劑強心針。

至於黨內總統初選時程，卓榮泰說，過去慣例也都是3月、4月，今年因為3月16日有立委補選，他會跟大家商量在立委補選後，一個月的時間完成，不過，很多提前的作業會先展開；緊接著總統初選之後，5、6月左右處理立委初選提名。

媒體也詢問到，民進黨與時代力量等其他政黨競合關係。卓榮泰認為，各種合作都應該去嘗試，但要在國家總體目標一致情況下去做，不強求合作結果；無論是哪種合作模式，他都會主張「不要拖太久」，該決定的時候就要決定，甚至應該把決定的時間提前，不要造成雙方都在努力太久後，很多事無法挽回。

至於未來民進黨不分區立委名單，卓榮泰表示，希望代表社團的不分區立委，可以作為黨與社團的橋梁，要在黨的政策架構下論述，而不是只給黨壓力，與黨政策距離太遙遠，所以內部討論很重要，討論之後，要代表黨去說服外界，有這種能力的才是好的國會議員，他希望是有戰鬥力的名單。

媒體關切黨中央人事改組，卓榮泰說，會先把現有的空缺補實，下週中常會前會比較清楚，其他的，等到1月27日的立委補選後再決定。

對於未來的黨秘書長，卓榮泰說，原本想要找比較年輕的人選，現在則希望不要跟他（年齡）差太多。至於黨的路線大辯論，卓榮泰說，應該會在立委補選結束、3月之後進行。（編輯：李信寬）1080111