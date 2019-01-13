青壯派經濟智囊 龔明鑫更上一層樓

（中央社記者林孟汝台北13日電）經濟部政務次長龔明鑫是綠營重要經濟智囊，總統蔡英文上任後，一路獲得重用，這次前行政院長蘇貞昌組閣，他升任財經政務委員，時值全球經濟變局之下，角色將更形重要。

1964年生的龔明鑫為國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士，擅長計量經濟、產業經濟及總體經濟，是學術圈青壯世代的佼佼者，更是綠營青壯派的重要經濟智囊。

龔明鑫從台灣經濟研究院的研究員做起，不到50歲就升任台經院副院長，長期在學術圈的他，隨總統蔡英文2016年上任後入閣，棄學從政後，身上仍有著濃厚的學者氣息，在一般政務官中，顯得與眾不同。

他先擔任國家發展委員會副主委，一手催生新台幣104億元預算的「亞洲．矽谷」計畫，推動台灣經濟新的成長動能和機會。

身為蔡英文總統競選期間產業政策小組召集人，龔明鑫不僅非常了解5＋2產業創新政策，在蔡總統與廠商說明和座談等場合中，稱職地扮演詮釋新政府產業政策的角色。

行政院長賴清德2017年9月組閣時，龔明鑫轉任經濟部政務次長，接手產業相關業務，表現也頗為亮眼。這次蘇貞昌組閣，他升任行政院新增的財經政務委員一職，由於今年在美中貿易戰延燒、地緣政治風險、美國聯邦準備理事會（Fed）恐升息等變數下，全球經濟走緩，他扮演的角色將更形重要。（編輯：林沂鋒）1080113