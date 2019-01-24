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內政部放寬規定 役男出境就學免重複申請

最新更新：2019/01/24 17:10

（中央社記者王承中台北24日電）內政部將修正「役男出境處理辦法」部分條文，簡化役男出境就學申請，放寬經核准出境就學役男，於就學學程最高年齡內再出境，不須重複申請就可多次出境。

內政部今天發布新聞稿表示，每年出境就學役男人數近萬人，現行規定役男出境就學期間，每次返國，皆須檢附經駐外館處驗證的國外學校在學證明及護照正本，經核准後，始能再出境繼續就學。

內政部指出，由於役男出境就學散佈於國外各地，再加上我國駐外館處設置地點有限，申請在學證明驗證有其不便之處，且申請出境作業程序重複，因此今天部務會報通過「役男出境處理辦法」部分條文修正案，簡化役男申請出境作業相關規定，增訂經核准再出境就學者，可多次出境規定。

內政部表示，同時也將修正內政部審核役男出境就學的作業方式，將由每次皆須申請，放寬為一經審查符合出境就學規定者，於其就學學程最高年齡內（大學至24歲、研究所至27歲、博士班至30歲）就不用重複申請，以達行政革新及便民服務。

內政部指出，配合實務作業需要，若有出境就學役男不熟悉法令規定，或未備齊相關在學證明，而申請觀光出境者，可於出境後補附相關在學證明，申請變更出境原因為出境就學，以保障出境就學役男權益。

內政部表示，「役男出境處理辦法」部分條文修正案，將依法制作業程序，報請行政院核定後發布施行。若出境就學役男未符合就讀學歷及就學最高年齡限制規定，或完成學業後不返國者，役政單位將依法辦理清查、催告並通知其補行徵兵處理，違者移送法辦，以維護兵役公平。（編輯：黃國倫）1080124

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