吳敦義：全民調是不可靠的東西

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨主席吳敦義接受美國之音專訪時談及黨內總統初選機制時說，全民調在2016年已示範過是不可靠的東西，才有後來召開臨時黨代表大會廢除由全民調提名者，徵召當時黨主席參選，傷害黨的元氣。

吳敦義1月24日接受美國之音專訪，今天晚上9時30分播出。談及國民黨總統初選，吳敦義說，過去曾經使用過民調，但全民調的重大風險和缺點就在2016年出現過，民進黨一定會灌票給最好打、最弱的對象。

吳敦義說，全民調已經在2016年示範過，是不可靠的東西，才有後來召開臨時黨代表大會廢除由全民調提名者洪秀柱，由黨代表用舉手方式徵召當時的黨主席朱立倫參選；選舉結果有300多萬票的落差，使用全民調後來又更換人選，多少傷害黨的元氣。

主持人詢問總統黨內初選採美國初選機制的構想，吳敦義提到，美國是實施民主制度成功的大國，希望能夠像美國那種確保黨員有管道提出他所認同的人代表黨競選總統，他已請智庫做相關研究，畢竟黨內初選還有一段時間，並沒有迫在眉睫。

至於目前檯面上人選如何，是否決定要參選。吳敦義說，他不能表示意見，他現在也還沒有做參選與否的任何決定，一定要大公無私。

談到兩岸關係，吳敦義說，兩岸統一或獨立不是道德的問題，而是現實選擇的問題。他認為，要統時機還沒成熟，要獨則會造成嚴重的狀況，因此他堅決反對台獨，這是國民黨最基本的立場。

吳敦義指出，國內有部分人把中國國家領導人習近平的論述跟九二共識做了錯誤的連結，民進黨包括總統蔡英文故意把一國兩制跟九二共識兩個不相干的事勾在一起，他對於蔡總統的舉動無法接受。

主持人並詢問對美中台關係的看法，吳敦義說，最好的說法是桃園三結義，關公的刀很厲害，劉備是領導人的份量，張飛雖然脾氣很大，但武功也很好。

吳敦義說，大陸跟我們可以和平穩定發展，不過我們需要有防禦性武器，確保安全，不能不做萬全準備。至於美國是貿易重要夥伴，我們也賺了很多出口的錢，美國也希望用合理價格賣給我們防禦性武器，因此，他認為美中台關係用官兵強盜的比喻不適合。

至於未來2020被外界解讀為不再只是統獨之爭，而是要在親美和親中之間抉擇。吳敦義認為，跟大陸同為炎黃子孫、都是中華民族兒女，親近一點是好事，很多台商娶了大陸的太太，也有大陸女士嫁來台灣，是血濃於水的感情；至於美國是很好的朋友，跟美國親近是基於國家共同利益、禮尚往來，跟美國好也是自然的事，凡是自然、不被勉強都是好事。（編輯：張良知）1080217