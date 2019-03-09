王金平提二次年改 吳敦義朱立倫都說講過了

國民黨主席吳敦義（右）、前立法院長王金平（左）9日晚間出席前國民黨立委丁守中所舉辦的餐會，兩人同桌用餐，席間不時交換意見。中央社記者謝佳璋攝 108年3月9日

（中央社記者余祥台北9日電）前立法院長王金平主張「二次年改」，國民黨黨主席吳敦義說，他很早就講過，要撥亂反正，但不希望改二次、三次，前新北市長朱立倫也說，他上週接受專訪時就提過，未來會提具體建議。

國民黨前立委、去年參選台北市長的丁守中今天晚上在台北福容飯店舉辦春酒聯歡晚宴，包括前總統馬英九、吳敦義、王金平，同場高歌，朱立倫則是最後一個抵達，未與馬英九、王金平碰到面。

角逐國民黨內總統提名的王金平昨天承諾，如果當選總統，將會推動二次年改。吳敦義受訪時說，「我很早就講過了」，既然重返執政，年改不合理、不公平，違反憲法和法律規定，而且刻痕很深，當然應該檢討與調整。

吳敦義說，一定要維護軍公教人員在職時的尊嚴和生活，退伍、退任後也要溫飽、有尊嚴的生活，這樣才能鼓勵他們在職時廉能、親近民眾，維護大家安全，讓政府機器運作良好。

吳敦義表示，如果軍公教人員知道退休後沒辦法有尊嚴與溫飽的生活，等於是政府逼迫他們在任、有權力時，設法搞一些不正當的錢，這是不好的政治，應該要撥亂反正。

至於是否支持二次年改，吳敦義說，「不希望改什麼二次，或者有人要搞三次，該修正就要修正。」

王金平表示，過去一次年改讓軍公教警消受委屈、打壓和傷害，二次改革是必須的，至於是否有具體方向，他說，有具體原則，就是要兼顧恢復尊嚴、合理、可行，會提出這樣的年改方案。

王金平說，這是他個人競選總統的政見之一，內容還需要討論，未來提出改革方案，會讓社會、黨內取得共識。至於吳敦義表示自己很早就提過，王金平回答說，大家都可以提。

朱立倫表示，「他上週接受媒體專訪時就提出，年改不是不能改，而是有幾個基本要件」，要符合信賴保護原則、顧慮社會公平正義，不能專門針對特定職業，不能羞辱軍公教。

朱立倫說，未來會提出對年改的具體建議，用減法只會傷害經濟，應該用加法思考，怎樣讓經濟更蓬勃，進而解決年改，而不是用減法造成經濟蕭條。

媒體詢問二次年改是否將造成社會紛爭，馬英九回答說，該改的部分還是要改，至於是否支持王的主張，馬英九說，遲早會發生。（編輯：楊玫寧）1080309

前總統馬英九（前中）、國民黨主席吳敦義（前右）、前立法院長王金平（前左），9日晚間同場出席前國民黨立委丁守中舉辦的餐會，3人席間交換意見。中央社記者謝佳璋攝 108年3月9日