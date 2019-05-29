傳禁黨公職參加6/1活動 吳敦義：沒有這回事

（中央社記者王鴻國新北29日電）國民黨主席吳敦義今天受訪時否認禁止黨公職參加6月1日造勢活動，他表示，「沒有這回事」。他還表明立場公正，不會參加這場活動，「我參加任何人活動就變成有所選擇了」。

前總統馬英九、前副總統吳敦義今天一起出席三重「先嗇宮神農大帝誕辰暨建宮265週年遶境祈福起轎大典」，兩人到場時獲熱烈歡迎。

馬英九致詞時肯定先嗇宮是三重古蹟及信仰中心，也贊助新北市政府舉辦各項公益慈善活動，他祈求神農大帝保佑中華民國國運昌隆，人民安居樂業及兩岸關係和平繁榮。

馬英九點燃遶境活動「起馬炮」的長串鞭炮後就搭車離去，媒體詢問吳敦義有關黨部是否禁止黨公職參加6月1日的造勢活動，外界解讀是「卡韓」，吳敦義說「沒有這回事」。

吳敦義還反問記者，他統統不知道，為何媒體會知道，沒有這回事。至於他是否會參加活動的問題，吳敦義表示「我怎麼能不公不正呢，參加任何人活動就變成有所選擇了，我一定要大公無私」。

媒體報導，親近韓國瑜人士透露，經基層串聯，韓國瑜首場總統初選造勢「決戰2020、贏回台灣」將號召10萬人於凱道舉行。而高雄市長韓國瑜已允諾將出席6月1日在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動。（編輯：方沛清）1080529

前總統馬英九（前左3）、國民黨主席吳敦義（前右2）29日出席三重「先嗇宮神農大帝誕辰暨建宮265週年遶境祈福起轎大典」，點燃遶境活動「起馬炮」的長串鞭炮。中央社記者王鴻國攝 108年5月29日