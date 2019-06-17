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盧秀燕臉書被灌爆 郭台銘籲團結勿分裂

最新更新：2019/06/17 19:15

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）台中市長盧秀燕表達不出席高雄市長韓國瑜22日造勢活動，臉書被韓粉灌爆。鴻海董事長郭台銘今天呼籲，中國國民黨現在一定要團結，面對強大敵人，沒有分裂本錢。

郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，妻子曾馨瑩今天首次陪跑競選行程就選擇「回南投娘家」。郭台銘夫妻前往捐款資助的南投縣立棒球場參訪、拜訪南投縣議會及南投縣政府、與工商農觀光業座談，並參拜竹山鎮紫南宮、南投市慶福寺、草屯鎮敦和宮，展現高人氣。

韓國瑜22日將到台中市造勢，盧秀燕表達不會出席，臉書因此被韓粉灌爆。對此，郭台銘下午在竹山紫南宮受訪說，不管是韓粉或郭粉，呼籲國民黨現在一定要團結，面對強大敵人，沒有分裂本錢，因為團結都不一定勝選，更何況現在是分裂。

郭台銘後援會今天在報紙刊登廣告批評公投法修法，認為是退步修法、背叛民主。

郭台銘表示，他支持並贊成後援會發出的心聲，民主進步黨執政前後的做法，讓老百姓不能相信，就連民進黨內部都有批評聲音，也希望大家再等幾個月，民進黨政府就要下台。

陪同參拜的南投縣長林明溱向郭台銘請託，盼當選總統後能擴大台中國際機場功能，以便能成為中部縣市的國際門戶。

對此，郭台銘指出，他曾在清泉崗服役，知道跑道厚度足夠，大型飛機就可起降，他已答應列為政策。（編輯：戴光育）1080617

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