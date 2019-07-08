回應棄朱保郭 朱立倫：大家是隊友太不夠意思

（中央社記者游凱翔台北8日電）國民黨總統初選激烈，針對外界謠傳「棄朱保郭」，參選人朱立倫今天表示，在黨內初選的最後一週，透過網路散發大量的謠言，講難聽一點實在太不夠意思，因為大家都是同志、隊友。

國民黨總統初選參選人朱立倫競選辦公室表示，國民黨本週展開初選民調，朱立倫今天起一連3天，召開「民進黨最怕朱立倫-三好記者會」，主題分別為「禁得起檢驗的最好」、「年輕的最好」及「能團結大家的最好」，闡述與郭台銘、韓國瑜差異，及對戰總統蔡英文的優勢。

朱立倫表示，民進黨都知道朱立倫是最穩定、最難打、也是最害怕的候選人，因為他有3樣東西是民進黨比不上，就是「有政績、有操守及有經驗」。

朱立倫指出，他有20年從政經驗，這就是擔任總統即戰力，不會有「新手上路」問題；擔任桃園縣長任內，創稅收全國第一、施政滿意度前3名，新北市長任內，除了行政院核定中的民生汐止線，三環三線都已實現。他從政20年來，認為操守是一切基礎，沒有這方面疑慮。

媒體詢問，初選民調前國民黨內謠傳「棄朱保郭」。

朱立倫回應，在黨內初選的最後一週，有心人透過網路散發包括「棄朱保郭」等大量謠言，講難聽一點，實在太不夠意思，因為大家都是同志、隊友，希望勿為一己之私傷害團隊和諧與團結，再次呼籲國民黨、郭台銘與韓國瑜，都要以團隊為目標，不要針對個人，而是針對政策去辯論。

郭台銘是他敬重的企業家，郭台銘也說自己是政治素人，但即使是政治素人也要守規範，不能因為是素人就不遵守，既然是參加初選，沒有人有任何理由違紀、不尊重最後結果，也沒有理由不遵守公約，這是最基本的「政治ABC」。

朱立倫也強調，他與郭台銘是隊友不是對手，可以就政策進行討論，「但不要瞎掰、鬼扯」。針對「0到6歲國家養」議題，朱立倫說，少子化的問題應共同面對，他主張低所得國家養、中所得進公托、高所得自己養，這才是社會公平正義，「郭台銘很豪氣的說國家養，但朱立倫講的是公平正義，由大家一起養」。（編輯：張均懋）1080708