外媒報導國台辦控制台媒 政院籲誠實說明真相

（中央社記者顧荃台北18日電）外媒報導指台灣有媒體受到中國控制，行政院發言人Kolas今天表示，台灣尊重言論自由，期盼媒體自律，被點名的媒體應誠實說明真相，化解民眾的疑慮。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）上午出席行政院院會後記者會，受訪時做上述表示。

Kolas表示，如果有任何個人或團體從事中共代理行為、違背國安法等現有法律，將支持陸委會與檢調單位依法偵辦，政府守護台灣民主的立場沒有改變。

Kolas指出，政府正面臨訊息戰和輿論戰，中共代理人的樣態非常多，媒體只是其中一種，前陣子有20幾家網媒同步複製刊登中國官方的報導，可見中共代理人修法有其必要性與正當性。

Kolas說，立法院民進黨團提出中共代理人修法草案，尋求行政部門的修法意見，有待陸委會提出更精確的修法方向和規範，定義代理樣態和範圍，以免造成外界誤會。

她說，修法重點不在打壓媒體，新聞與言論自由是台灣與中國最大的不同，政府不可能傷害新聞自由原則，還是要因應輿論戰跟訊息戰的攻擊與傷害，因此要有更精確的規範，以免台商或因文化、旅遊經常往來兩岸的民眾擔憂。

另外，自由時報今天報導指中國華為、中興通訊、海康威視3家廠商將列入台灣公務機關禁止採購的資通訊產品黑名單，對此Kolas表示，這不是定案，政務委員龔明鑫有召集會議討論，但名單還沒有出爐。（編輯：張均懋）1080718