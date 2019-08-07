王金平：5日與柯文哲相談甚歡 有談到選舉

（中央社記者劉冠廷台北7日電）前立法院長王金平今天證實，5日有與台北市長柯文哲見面，並透露有聊到選舉；王金平更說，每次跟柯文哲見面都聊得很愉快，而且都真心的在談話，聊世事，包括台灣與國際。

有媒體報導，王金平5日曾與柯文哲見面，王金平今天上午在立法院舉辦全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會，會前受訪時表示，有與柯文哲見面，兩人談了台灣狀況，也有聊到選舉。

王金平表示，與柯文哲相談甚歡，每次見面都聊得很愉快，而且都真心的在談話，聊世事，世界上的事物，這包括台灣與國際；媒體追問，與柯文哲見面後，郭柯王三方結盟的態勢是否更加明朗，對此，王金平說，不清楚，要聽聽第三者的觀察。

對於台灣民眾黨昨天的創黨大會，他所送的祝賀花籃，王金平說，那是對柯文哲祝賀的意思，希望台灣能夠真團結，希望大家一起努力來拚台灣的太平，否則現在藍綠對立惡鬥太厲害，中道力量都消失了，這樣對國家發展是不正常，而且是非常不利的。

現場媒體詢問，未來是否會加入柯文哲所創立的台灣民眾黨，王金平表示，目前沒有這方面的打算，媒體追問，目前沒有打算，之後是否有可能，王金平則說，誰也不知道，他難以回答這問題。

外傳國民黨總統初選後，包括黨中央、總統參選人韓國瑜等皆聯繫不上前鴻海董事長郭台銘，更傳出黨主席吳敦義為此感到憂心；對此，王金平表示，現在才擔心是不是有點慢了。另外，國民黨目前恐出現分裂局勢，是否會當中間人，王金平說，未來要怎麼處理，順著因緣走。

此外，有關王金平今天舉辦的公聽會，邀請六都官員與會，值得關注的是，相較於其他五都只派出局處首長出席，台北市則是由副市長鄧家基與會，這也看得出柯文哲對於王金平的重視。

前內政部長李鴻源今天以專家學者身分與會，受訪時談到國民黨恐面臨分裂危機，他說，不好評論，但相信到了最後，大家一定會有智慧，做某種程度的整合；若他可以在中間扮演角色，讓大家好好坐下來談，他會很樂意。（編輯：蘇志宗）1080807