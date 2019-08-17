吳敦義：和郭台銘溝通 力促團結

國民黨主席吳敦義（前）17日受訪表示，已請國民黨副主席郝龍斌和鴻海創辦人郭台銘問候溝通2次，力促黨內團結。中央社記者張榮祥台南攝 108年8月17日

（中央社記者張榮祥台南17日電）中國國民黨提名高雄市長韓國瑜競選下屆總統，但黨內有待整合；黨主席吳敦義今天表示，至少已請副主席郝龍斌和前鴻海集團創辦人郭台銘問候溝通2次，力促黨內團結。

吳敦義上午走訪台南市南化區鏡面水庫了解水情，他接受媒體訪問指出，希望促成團結，但他和郭台銘的會面還在聯繫中。

吳敦義表示，至少已請郝龍斌和郭台銘問候溝通2次，他也抱著團結的希望，「結果會如何，我也不能現在就確定，只能抱這樣的希望」。

媒體詢問「是否擔心郭、韓倆人心結太深，無法化解」，吳敦義說，大家都是黨員，這次黨內初選，也是大家同意採全民調，「我看也沒有什麼恩怨，就是希望為國家做事」。

吳敦義說，國民黨這次辦理總統初選的過程，非常公正、公平、公開，當時中常會決議全民調，的確沒有讓黨員參與投票，有些人認為不夠圓滿，但當時決定就是這樣。

至於韓國瑜深陷麻將風波，吳敦義表示，現階段不方便插手，只有韓國瑜自己能說明到底是甚麼狀況，他很難評論這樣的事情。(編輯:孫承武)1080817