香港逮捕民運人士 蘇貞昌：看看香港想想台灣

（中央社記者程啟峰高雄31日電）香港民運人士連日來遭港府逮捕，行政院長蘇貞昌今天表示，「看看香港、想想台灣」，呼籲國人珍惜並一起守護台灣得來不易的民主自由。

蘇貞昌上午在高雄展覽館出席「用鋼業者真有力」座談會前接受媒體訪問，做以上表示。

蘇貞昌表示，中國答應香港人民一國兩制50年不變，現在不過20幾年，已經看到中國用各種最嚴厲的手段，包括直接對市民開槍、用催淚彈打傷少女眼睛，而昨天更看到毫無預警的剝奪市民、公民的權利，甚至人身自由。看看中國是怎樣對自己所承諾的事出爾反爾，看看中國是怎樣用政府機器剝奪人民的權利，「看看香港，想想台灣」。

蘇貞昌說，台灣人民經過幾代人、幾十年的努力，不但守護自己的主權，也尊重人權，而且有最好、受世界肯定、列名前端的自由民主，非常難得，這是人民、政府大家一同努力才守住的。

他希望，台灣人民務必珍惜得來不易的自由民主、尊重人權，一定要守護自己的國家主權，千萬不要有了這個幸福，到失去的時候，才覺得重要。

蘇貞昌指出，香港人民現在已非常卑微的要守住打折扣後的自由、民主，都已經被如此對待，台灣人更要堅守及注意，一刻都不能鬆懈，一步都不能退讓，尤其台灣人民可以有完全投票的民主自由，希望藉著投票過程也讓全世界知道，台灣人民是多麼重視守護國家主權，守護得來不易的民主、自由和尊重人權。（編輯：方沛清）1080831