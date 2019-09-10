陳沂罵國軍不起訴 國防部：支持告訴人聲請再議

（中央社記者游凱翔台北10日電）網紅陳沂去年在臉書直播批評「大部分志願役都是廢物」等，遭475名志願役軍人控告涉犯公然侮辱等罪，士林地檢署今天不起訴處分；國防部晚間表示，告訴人對此無法認同、將聲請再議，國防部也表示支持。

南台灣去年8月發生水患，國軍官兵投入救援。根據士林地檢署今天發布新聞稿指出，陳沂被控去年8月23、26日在個人臉書，以直播方式發表「大部分志願役都是廢物」等言論，共475名志願役軍人提出告訴，除部分向士檢提告，另有澎湖、橋頭、金門等地檢署移轉由士檢偵辦。

檢察官認為，陳沂直播中的言論屬於對不特定人或不能推知之人所為的言論，與公然侮辱須對特定或可得特定對象為之的構成要件不符，全案犯罪嫌疑不足，處分不起訴，告訴人可聲請再議。

國防部晚間發布新聞稿表示，相關告訴人對於陳沂以羞辱言詞詆毀軍人，卻受到不起訴處分，對此無法認同，已在法定期間內依法聲請再議，國防部對於官兵維護名譽的行為表示支持。

國防部強調，軍人是一項神聖特殊志業，官兵犧牲奉獻、守護家園，需要國人共同支持，以惡意言論攻訐國軍，打擊軍心士氣，實在不足取，呼籲國人支持國防，愛護國軍。（編輯：李信寬）1080910