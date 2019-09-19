外傳柯昌配 黃國昌：時力與民眾黨處競爭關係

（中央社記者王揚宇台北19日電）2020總統選舉，政壇傳出台北市長柯文哲將與時代力量立委黃國昌組成「柯昌配」的聲音；黃國昌今天受訪提到，無法支持「兩岸一家親」，如果是談選舉，時力與民眾黨現在處於競爭關係。

時代力量昨天發布新聞稿指出，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一；此外，柯文哲須先放棄「兩岸一家親」路線，並向民眾清楚說明台灣主權國家的立場，時代力量與柯文哲才有談下一步的可能。

面對政壇傳出時力可能跟台灣民眾黨合作，甚至是組成「柯昌配」的聲音，以及時力昨天發布的新聞稿內容；黃國昌今天受訪表示，關於黨的部分，由於他沒有黨職，無法代表黨的立場發言，就其個人立場，從來沒有改變過，他沒辦法支持兩岸一家親。

黃國昌接著說，但台灣討論這些問題時，有時候過度標籤化與簡化，導致公民社會討論這個問題時，越來越淺薄化，這對於台灣重要議題的討論上傷害很大。

記者問到，是否跟柯文哲有合作的可能性；黃國昌表示，這要看談的是什麼，如果談選舉的話，時力跟民眾黨現在是處於競爭關係，就個人層次上，在台灣任何政黨與政治人物，對於人民有益的公共議題，當然彼此有合作空間。

黃國昌舉例，立法院發布四黨聯合聲明，四個黨團都簽字，那也是一種合作，只要內容是符合國家與人民的利益，大家彼此各退一步還是可以接受，自己不會因為上面有國民黨簽名就不簽。

黃國昌也提到，很多人要炒作他跟柯文哲的關係，但他大概2、3年沒跟柯文哲見過面、通過話，完全沒有，甚至去年選舉時也從來沒跟柯文哲同框過，不知道不斷炒作這議題有何意義。（編輯：林興盟）1080919