更多編輯台推薦新聞：
早安世界》中國連奪台灣友邦 蔡總統：絕不低頭
早報

早安世界》中國連奪台灣友邦 蔡總統：絕不低頭

戴資穎中國羽賽挺進4強 重返世界球后只差一步
運動

戴資穎中國羽賽挺進4強 重返世界球后只差一步

習近平主導「台灣介選計畫」 打壓蔡政府化解個人政治危機
政治

習近平主導「台灣介選計畫」 打壓蔡政府化解個人政治危機

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院23日審查F-16V軍購特別條例 國防部籲支持

最新更新：2019/09/21 13:15

（中央社記者游凱翔台北21日電）立法院23日將審查「新式戰機採購特別條例」草案，根據報告書內容指出，此次軍購是外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案，國防部籲立院給予支持，讓空軍飛行員駕駛精良戰機，捍衛領空。

美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，空軍將編列新台幣2500億元特別預算；行政院院會9月5日通過「新式戰機採購特別條例」草案，立法院外交及國防委員會23日將審查。

行政院、財政部及國防部的業務報告書今天已送抵立法院。行政院表示，新式戰機採購是台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案，後續新式戰機採購特別條例審議通過後，將儘速編列特別預算案送立法院審議。

財政部指出，此條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列；經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理，其每年度舉借債務的額度，不受公共債務法第5條第7項規定的限制。

財政部也說，條例草案若經立法院審查通過，財政部將配合行政院主計總處辦理特別預算編列，並依此條例、公共債務法及財政紀律法等規定管控債務，以維財政紀律。

國防部表示，此次美方同意供售新式戰機，為國軍爭取多年的重要武器裝備，獲得後將大幅強化台灣空防能力，確保國家安全。未來在美方提供發價書草案，確定採購金額，以本條例草案訂定的經費上限編列特別預算，待立法院完成二、三讀後，由空軍與美方簽署發價書執行，希望立法院給予支持，讓空軍飛行員操作最精良的戰機， 捍衛台灣領空。（編輯：楊玫寧）1080921

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報