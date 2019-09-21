立院23日審查F-16V軍購特別條例 國防部籲支持

（中央社記者游凱翔台北21日電）立法院23日將審查「新式戰機採購特別條例」草案，根據報告書內容指出，此次軍購是外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案，國防部籲立院給予支持，讓空軍飛行員駕駛精良戰機，捍衛領空。

美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，空軍將編列新台幣2500億元特別預算；行政院院會9月5日通過「新式戰機採購特別條例」草案，立法院外交及國防委員會23日將審查。

行政院、財政部及國防部的業務報告書今天已送抵立法院。行政院表示，新式戰機採購是台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案，後續新式戰機採購特別條例審議通過後，將儘速編列特別預算案送立法院審議。

財政部指出，此條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列；經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理，其每年度舉借債務的額度，不受公共債務法第5條第7項規定的限制。

財政部也說，條例草案若經立法院審查通過，財政部將配合行政院主計總處辦理特別預算編列，並依此條例、公共債務法及財政紀律法等規定管控債務，以維財政紀律。

國防部表示，此次美方同意供售新式戰機，為國軍爭取多年的重要武器裝備，獲得後將大幅強化台灣空防能力，確保國家安全。未來在美方提供發價書草案，確定採購金額，以本條例草案訂定的經費上限編列特別預算，待立法院完成二、三讀後，由空軍與美方簽署發價書執行，希望立法院給予支持，讓空軍飛行員操作最精良的戰機， 捍衛台灣領空。（編輯：楊玫寧）1080921