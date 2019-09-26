賴清德再表態挺總統 卓榮泰：全黨團結重要關鍵

（中央社記者溫貴香台北26日電）前行政院賴清德昨天再度表達對民進黨提名總統參選人蔡英文總統的支持，並公開呼籲迎向未來，贏得大選。民進黨主席卓榮泰今天特別感謝賴清德的理解及呼籲，強調這是全黨團結一致、全力以赴的重要關鍵。

2020總統大選，總統蔡英文是否與前行政院長賴清德搭檔「蔡賴配」，外界高度關注，賴清德昨晚接受中央社記者訪問表示，初選對他而言，已經結束，他也已經接受初選的結果，並且表達對黨提名人蔡英文總統的支持；並呼籲所有朋友迎向未來。

卓榮泰晚間在臉書以「黨慶前夕感觸良多」為題表示，在總統初選那一段期間確實出現意見的分歧，但經由黨內集體的討論和機制，一一克服困難，找出解決辦法。這段過程還是讓部分支持者難以釋懷。

卓榮泰說，看到賴清德公開強調「初選對我而言，已經結束，我也已經接受初選的結果，並且表達對黨提名人蔡英文總統的支持。」「衷心希望所有朋友，共同迎向未來，一起加油，贏得大選勝利！」他特別感謝賴清德的理解及呼籲。

他並說，這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵。

卓榮泰表示，不只賴清德展現民主的風度，蔡總統更是努力提高台灣的能見度、維護國家主權和安全，領導行政團隊力行有感施政，甚至在國民黨瘋狂造勢和攻擊下，仍能掌握局勢的穩定，讓民進黨更加接近捍衛民主台灣、守護本土政權的目標。這些努力和付出，人民都歷歷在目。

「凡是有助於黨內和諧團結；凡是有助於同志放下心結；都是黨的要求、我的責任、我的初衷」卓榮泰並提出三大任務，分別是爭取勝選並全力拉高政黨票的得票率；達成總統連任、國會過半的勝選目標；全黨同志必須完全投入總統、立委及政黨票輔選工作，世代共贏、不得缺席。（編輯：張均懋）1080926