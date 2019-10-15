美食外送員保營業機車附加險 勞動部：積極處理

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北15日電）近期頻傳美食外送員外送途中發生車禍事故，引起社會關注。民進黨立委黃國書、台北市議員許淑華今天要求，勞動部應協助外送員成立工會、強制外送平台為外送員加保「營業機車附加險」等。

對此勞動部官員說，協助組織工會上，勞動部有相關輔導措施，會積極協助；「營業機車附加險」部分，只要是對外送員權益有保障會來促成，勞動部職業安全衛生署會積極處理。

國慶連假間接連發生2起外送員車禍致死的意外，針對foodpanda及Uber Eats初步勞檢結果，勞動部昨天臨時舉行記者會，認定2家業者與外送員屬僱傭關係，要求業者提供相關資訊，若未提供屬情節重大，依勞基法分別最高裁罰新台幣175萬元。

為保障外送員權益，黃國書與代表民進黨角逐台北市信義松山立委選區的台北市議員許淑華及外送員，今天在立法院召開「美食平台外送悲歌！外送勞權不可忽視，促組工會迫在眉睫」記者會。

黃國書說，外送員在外送時面臨高風險，他們與外送平台業者到底有沒有僱傭關係，勞動昨天已認定，這是政府落實保障勞工權益的具體表現，但這只是起點，還有包括事故、受傷賠償機制等議題，需密切關注。

針對保障外送員勞動權益上，黃國書提出幾點訴求，包括要求勞動部協助外送員成立職業工會，勞動部也應盡速輔導平台業者符合勞動基準法規範。

黃國書也說，針對美食外送新興行業，請勞動部邀集相關部會，儘速盤點所涉法規，釐清有無修法必要，並研擬相關規範，也請勞動部儘速釐清各家平台與外送員間的勞資關係。

他呼籲，站在勞動權益的立場，縣市政府也應硬起來，捍衛外送員權益，嚴懲不守法業者。

許淑華表示，她在9月24日曾建議政府應強制外送平台為外送員加保「營業機車附加險」，因為多名外送員陳情，在外送途中發生事故，因保險公司認定是營業行為，所以機車的強制險、意外險均無法理賠

許淑華說，勞動部在10月2日訂定的「食物外送作業安全指引」，僅要求各平台業者替外送員保第三人責任險、意外險，至今仍未履行，形同虛設，而且這2個保險，遇到事故仍無任何理賠。

許淑華呼籲，勞動部應修訂安全指引，強制外送平台業者，針對外送員投保營業機車附加險，保障外送員的人身安全，而這個保險的費用，換算下來一天只要4元，平台業者應負起責任。

今天出席記者會的勞動部勞動關係司科長許根魁說，契約關係既然有認定，外送員當然受到勞基法與勞動相關法令的保障；協助組織工會部分，之前有跟幾個縣市政府詢問過，確實有外送員在進行聯繫與交洽，如果有需要，請地方政府積極協助，勞動部也有相關輔導措施，成立工會過程中若有需要，可以與他們進行聯繫。

關於強制外送平台為外送員加保「營業機車附加險」部分，許根魁指出，只要是對外送員權益有保障部分會來促成，勞動部職業安全衛生署會積極處理。

記者會後，許根魁接受媒體聯訪時被問到，如果外送員要納入勞基法規範，要如何區分正職與兼職，以及相關工時規定等議題。

許根魁說，業者若違反勞動相關法規，都有相對應的罰則，而勞基法適用沒有區分正職或兼職、時薪工或月薪工，只要行業有適用勞基法，都有勞基法相關保障。

此外，時代力量主席、立委徐永明今天偕中壢區立委參選人林佳瑋舉行記者會，並公布2份勞檢報告，指foodpanda分別拒絕台北市、台中市府的勞動檢查，卻拒絕勞檢。林佳瑋指出，foodpanda拒絕勞檢僅被處新台幣3萬元罰鍰，始終都在迴避僱傭或承攬制度問題。

林家瑋呼籲，勞動部應儘速確認外送平台業者與員工的僱傭關係，並持續追蹤公布假承攬的業者名單，而業者也不應該以僱傭制為由，片面降低外送員的薪資福利。

徐永明說，很擔心其實車禍主因是外送員工時過長，若未來持續發生，立法院社會福利及衛生環境委員會應該請勞動部進行專案報告，說明兩週執行的清查成果，違反勞基法的平台業者應該被公布出來，讓消費者有選擇權利，並鼓勵消費者選責有較好福利的平台，也能藉此健全各平台與外送員的勞動關係。（編輯：蘇龍麒）1081015