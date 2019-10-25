回應韓國瑜批評 陳吉仲：下鄉是解決農漁民問題

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）對於國民黨總統參選人韓國瑜日前建議農委會主委應該多下鄉傾聽農漁民心聲；農委會主委陳吉仲今天表示，農委會下鄉不是為了選舉，是為了真正解決農漁民的問題。

農委會漁業座談會嘉義場今天下午於嘉義縣義竹鄉新店村活動中心召開，由農委會漁業署長張致盛主持，陳吉仲以及嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘出席，聽取養殖業者及漁民的心聲。

現場媒體訪問陳吉仲，對於韓國瑜日前到嘉義區漁會和漁民座談表示，漁民都擔心銷路、漁船航道等問題，建議農委會主委陳吉仲應該下來傾聽一下，而不是用冷冰冰的數字隱瞞真相、講風涼話。

對此，陳吉仲表示，農委會下鄉不是為了選舉，近幾個月已下鄉辦理座談逾200場，每場都是要解決農漁民所面臨的問題，且都有提出具體的方案。

另外對於數字隱瞞真相問題，陳吉仲說，這就呈現韓國瑜的專業不足，以及對農業的不了解，以鳳梨為例，今年出口5萬公噸，去年只有3萬2000公噸，又有進行分級，今年的鳳梨價格都比去年同期增加1倍，農民收入大幅增加，韓國瑜可以詢問高雄鳳梨農今年的銷售情況，就能了解實際情況。（編輯：林沂鋒）1081025