蔡總統：台商回流投資機會難得 莫唱衰台灣

（中央社記者黃旭昇新北20日電）總統蔡英文今天表示，台商回台的相關投資數額都經過投資審查，過程與數據都是透明的。中央的努力也經過地方政府的證實，盼高雄市長韓國瑜與國民黨立委不要唱衰台灣。

蔡總統今天前往新北市樹林區參加濟安宮東遷百年五朝清醮典禮，並為米龍點睛祈福，感謝宗教團體照顧弱勢、保佑台灣，協助政府照顧弱勢，彌補政府能力不及之處。

蔡總統致詞表示，台灣經濟成長才有能力照顧老幼與年輕人，經濟成長也才有能力讓年輕人無後顧之憂，將來的日子愈來愈好。

蔡總統接受聯訪時表示，香港情勢發展令人擔心，香港警方的行動已經產生人道危機，世界各國也在關注香港情勢的發展。因此，香港恢復穩定是很重要的事情，但前提是香港政府與北京政府必須正視與回應香港人對民主自由的訴求，香港才能真正回歸穩定。

對於台灣回台投資議題，蔡總統表示，中央努力協助台商回台投資，地方政府也感受到，新北市長侯友宜並且證實台商增加在地能量的投資，侯友宜也感謝中央的努力，這些都是實際存在的事情。

蔡總統表示，經濟部長沈榮津已經說明具體投資案，不知為何高雄市長韓國瑜與國民黨立委對於台商回台投資持負面看法。

蔡總統說，台商回台投資新台幣7000億元，這些都是投資審查過程，嚴謹掌握過程與公開透明的數據。依據數額確定台商投資的數額，這是台灣難得的好機會，尤其以前國民黨執政時台商外流，現在台商回流，希望國民黨不要唱衰台灣。

對於行政院長蘇貞昌的病情，總統表示，她已經確認蘇貞昌今天有請假休息，雖然可能偷偷工作，但至少得到報告是有請假。

站在一旁的蘇貞昌女兒、民主進步黨籍立法委員蘇巧慧還搶答說，「這應該我說，總統第一時間就關心（蘇貞昌）」。（編輯：李錫璋）1081120