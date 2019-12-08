韓國瑜：赴泰國要財力證明 沒將台灣放眼裡

（中央社記者游凱翔台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，當泰國宣布赴泰需財力證明時，就知道東南亞國家已沒有把台灣放眼裡、不將台灣當一回事，因為經濟不行、外交困難、內部紛擾，導致人家看不起。

韓國瑜與國民黨副總統參選人張善政等人，今天上午赴國軍英雄館，參加「大陸各省市同鄉後援會成立大會」，隨後又趕往交通部國際會議中心參與「牙醫界韓國瑜後援會成立大會」，積極搶攻票源。

張善政在牙醫後援會成立大會上致詞表示，衛生福利部因為有組織架構框架，導致政府忽略口腔衛生實質需要，轄下心理及口腔健康司根本是個笑話，他說，若韓國瑜當選總統，將成立「牙醫政司」。

韓國瑜指出，口腔衛生很重要，他從19歲迄今，40多年來都養成飯後刷牙的習慣，而口腔衛生跟國民健康息息相關，張善政剛剛所承諾的也對下一代很重要，他會大力推廣。

韓國瑜在大陸各省同鄉會成立大會致詞表示，明年的總統及立委選舉是中華民國生存或死亡的保衛戰，台灣人民2016年給了民進黨完全授權將近4年，讓總統蔡英文勝選、民進黨立委在國會席次過半，但2016年台灣人民的代表字是「苦」、2017年是「茫」，去年2018縣市長選舉國民黨大勝、民進黨大敗，代表字則是「翻」。

韓國瑜說，民進黨的大敗，是因為人民希望民進黨能改邪歸正、讓人民有好日子，結果貪污腐敗、派系分贓、吃相難看、施政無方，導致2019年的代表字是「亂」；韓國瑜強調，若明年民進黨連任成功，大家思考一下，未來每一年的代表字幾乎已有答案，就是「慘」字。

韓國瑜表示，台灣沒有退路，因為台灣在快速沉淪，當泰國政府宣布台灣人民到泰國需要財力證明時，就知道東南亞國家已沒有將台灣放眼裡、不將台灣當一回事，因為經濟不行、外交困難、內部紛擾，又沒有強而有力、清廉的政府，「導致人家看不起我們」。

韓國瑜指出，曾幾何時到泰國旅遊還要告訴泰國政府戶頭有多少錢，雖然泰國後來修正這項規則，但如果台灣不努力加油，只會持續向下滑。因此呼籲要集中選票、票投國民黨扭轉現在的一灘死水，變成向上衝的力量。

張善政則表示，民進黨在這4年將政府體系搞得亂七八糟，司法只有藍綠而沒有是非，甚至在國際上持續被打壓，若這樣繼續下去，有一天國際上根本不知道中華民國是誰，因此為了中華民國的生存空間，必須下架民進黨。（編輯：蘇志宗）1081208