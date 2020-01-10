蔡總統：選擇蔡英文就是和自由民主站在一起

（中央社記者陳俊華台北10日電）選前最後一天，總統蔡英文今天為民進黨立委候選人吳怡農站台。蔡總統說，全世界都在看台灣人民做什麼選擇，「選擇蔡英文、選擇吳怡農，就是選擇未來、跟民主自由站在一起」。

蔡總統上午第一個行程，就到民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農競選總部合體直播。蔡總統說，選前最後一天回到這個地方，因為中山區是她長大的地方，「怡農算是我的鄰居」。

蔡總統說，第一次感受到吳怡農的存在，是她當民進黨主席時，曾有人給她看一篇英文的文章，是對軍事採購的財政、經濟效益分析，這確實很少見，過去國防政策都以國安、以發生軍事衝突最有效防制來看，吳怡農可以從經濟、財政、財務角度來看國防問題，「讓人耳目一新」。

蔡總統表示，很高興看到吳怡農放棄原先優沃的生活，願意回到台灣跟大家一起為國家做出貢獻，選戰打到這時候，很多在外國工作、讀書的年輕人都回台投票，吳怡農更進一步回到台灣工作，貢獻所學、經歷。談及吳怡農之前在國安會服務的經歷，蔡總統對他的表現也非常稱讚。

蔡總統說，吳怡農是在國外工作、念書的年輕人，具有代表性投入台灣民主選舉、投入台灣未來，希望鼓勵年輕人、給年輕人一個機會。非常希望選民可以看到未來世代已經準備好要承擔國家的責任，吳怡農的當選就代表未來世代能進入立法院盡一份力量，讓台灣民主政治，因為有更多年輕世代投入而越來越好。

蔡總統表示，台灣是華人社會唯一民主國家，全世界都在看台灣人在這次選舉要做什麼樣的選擇，「選擇蔡英文、選擇吳怡農，就是選擇未來、跟民主自由站在一起」，更展現保護自己國家、主權堅定的決心。蔡總統誠懇呼籲選民，支持吳怡農就是支持蔡英文，希望吳怡農能順利成功，也希望自己能順利連任。

吳怡農說，特別感謝蔡總統在最後衝刺階段前來，對整個團隊意義非常特別。蔡總統曾說票要投給國家安全立場明確的候選人，國安是台灣最關鍵議題，元旦時蔡總統曾說，守護主權不能依賴模糊的九二共識，而是需要堅實國防、自主經濟、團結人民，就是「壯闊台灣」的概念。

吳怡農表示，選舉過程看到很多年輕人不只關心國家安全，也關心經濟未來方向，有非常大期待，關鍵時刻有這麼多資金重新投資台灣，是很大的契機；國際媒體對台灣人民的最後的選擇也非常關心，全世界都在看。

吳怡農說，他要跟總統報告，勝選後他會以明確態度看待所有國安議題；在推動投資、促進產業轉型部分，他都會積極參與，請總統放心；他也要跟支持者報告，最好的感謝就是贏得勝利，他會全力以赴，希望大家一票拉一票，全力支持所有支持台灣的力量。（編輯：楊凱翔）1090110