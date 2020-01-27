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武漢肺炎疫情擴大 台人求助海基會盼援助

最新更新：2020/01/27 14:37

（中央社台北27日電）武漢肺炎疫情擴大，海基會緊急服務專線春節期間接到許多求助電話，不少台灣民眾因短期出差、旅遊和探親因素滯留當地，陸續出現藥品缺乏、居所不定與衛生醫療等困境，身心狀況令人擔憂。

海基會接受中央社詢問時表示，海基會緊急服務專線連日來接到很多求助電話，其中許多並非台商或台商家屬，例如有短期出差的台灣民眾受困武漢，而他在台灣的妻子突然小產，當事人心急如焚，想要趕回台灣。

也有民眾因痛風之故而些微發燒，差點被趕出飯店。家屬擔心，倘若被送出飯店送醫院，後果不堪設想。

海基會表示，也有不少民眾求助說，家人臨時出差到武漢，慢性病藥物不夠，現在當地就醫困難，不知如何是好，希望獲得緊急人道援助。

海基會表示，在武漢有一群人其實更迫切需要政府的協助。現在困在武漢等待回台的民眾，很多並非在當地長期經商，而是短期出差旅遊。他們在武漢沒有固定住所，「人生地不熟」，處境更嚴峻、更需要政府的協助。

這些求助民眾迫切希望，政府能儘速與對岸達成處理方式的共識；面對疫情持續擴散時，這些短期出差旅遊的民眾也比長期在中國大陸生活的台商更為脆弱，更需要政府協助。

海基會說，海基會非常關心滯陸台灣民眾狀況，在接獲陳情後，即時完整地將相關需求彙整給相關部門，也建立群組，將疫情最新資訊及應對措施提供給滯陸台灣民眾。（編輯：周慧盈）1090127

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